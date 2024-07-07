Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı, İzmir'in sağlık turizmi potansiyelini ve bu alandaki hedeflerini açıkladı. İzmir'in sağlık turizminde öncü bir kent olabileceğini vurgulayan Kalı, şehrin bu alanda daha fazla pay alması gerektiğini belirtti.

İzmir sağlık turizmi kimliğiyle öne çıkmalı

Türkiye'nin yıllık 10 milyar dolarlık sağlık turizmi gelirine sahip olduğunu belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir'in bu pastadan sadece yüzde 1'lik bir dilim aldığını söyledi. Sağlık turizminde birden fazla hizmetin aynı anda sunulması gerektiğine dikkat çeken Kalı, bu hizmetlerin Turizm Bakanlığı bünyesinde bir devlet politikası olarak sürdürülebilir hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Tarihi miras ve sağlık turizmi

Ege ve İzmir’in tarihi mirasıyla dünyanın sağlık başkenti olabileceğini ifade eden Op. Dr. Kenan Kalı, “Bergama’da bulunan 2 bin 500 yıllık Asklepion Hastanesi, ölümün giremediği yer olarak bilinir. Geçmişe bağlı olmanın bugünümüz için çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle 1960'lı yıllarda kurulan ve İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci özel hastanesi olan Ege Sağlık Hastanesini devraldık. Biz sadece hastanenin mirasını değil, bu toprakların mirasını da aldığımıza inanıyoruz” dedi. Kalı, İzmir'in sağlık turizmi kimliğiyle öne çıkması gerektiğini belirtti.

Yatırımcıların desteklenmesi şart

Sağlık turizminde özel sektör ve girişimcilerin önemine değinen Kalı, İzmir'in sağlık altyapısı olarak güçlü olmasına rağmen yatak kapasitesi ve tesis sayısı bakımından yetersiz olduğunu söyledi. İzmir’de 9 tıp fakültesi bulunduğunu ve çok değerli hocalara sahip olduklarını belirten Kalı, “Sağlık turizmi, hekimlerin ve sağlık turizmi merkezlerinin tek başına yapabileceği bir iş değil. Turizm Bakanlığı'nın bize yol göstermesi ve dünyaya tanıtması çok önemli” dedi.

Gözde Grubu'nun sağlık turizmi vizyonu

Gözde Grubu olarak sağlık turizmi yolculuğuna 3 yıl önce başladıklarını belirten Kalı, “Bugün İzmir, Kuşadası, İstanbul ve diğer hastanelerimizle ayda bin 500 hastayı tedavi ediyoruz. Sağlık turizmi kapasitemizi yüzde 80’e çıkardık ve şimdi Londra’da bir hastane açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. İzmir’in sağlık turizminde Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu ve hizmet kalitesi ile memnuniyet oranının yüksek olduğunu vurguladı.

İzmir’in parlak geleceği

İzmir’in sağlık turizmi potansiyeline inancının tam olduğunu ifade eden Op. Dr. Kenan Kalı, “Sağlık turizmi sadece otel, restoran ve taksi sektörüyle sınırlı değil, kentin sağlık altyapısını da geliştirir. Yeni tesisler yapılır, nitelikli ve yetenekli hekimler İzmir’e gelir. İzmir olarak doğru rotada ilerliyoruz ve sağlık turizminin parlayan yıldızı olmaya adayız” diye konuştu.

Kenan Kalı kimdir?

1972 yılında Malatya’da doğdu. 1988 yılında Malatya Lisesi’nden, 1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı. 2001 yılında İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Malatya Devlet Hastanesi 8. Cerrahi Kliniği’nde Direktör olarak görev yaptı. 1998 yılında Malatya’da ilk özel MR merkezini 2004 yılında ise Gözde Tıp Merkezi’ni kurdu. Sağlık, inşaat, gayrimenkul, enerji ve medya alanlarında yatırımlar yaparak Gözde Grubu çatısı altında birleştirdi.