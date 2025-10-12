İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Virüsü ile birlikte gençlerin işsizlik sorununa dikkat çekmek ve çözüm sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “İzmir Seninle” programı hızla devam ediyor. Nisan ayında başlayan projeden 200 genç yararlanıyor. Uzun süredir işsiz, iş arama motivasyonu düşük veya sosyal izolasyonda ancak öğrenmeye açık ve yeni yetkinliklere sahip olmayı hedefleyen katılımcılara umut olmak için hayata geçirilen projede sırayla öğrenme programı, mülakat simülasyonu, mentörlük programı ve iş ağı geliştirme buluşmaları yer alıyor.



Hedeflenen doğrultuda ilerleyen projede mentörlük programına geçildi. Projede gönüllü mentör olmak isteyenler için başvurular başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürü Pelin Akbaş, gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmak, kişisel becerilerini güçlendirmek ve istihdama kazandırmak için çalıştıklarını kaydederek, “Böylelikle İzmir’de nitelikli iş gücünü ve kentin potansiyelini güçlendirmiş olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak programda yer alan gençlere bilgi ve deneyimiyle rehberlik edecek, kariyer yolculuklarına destek olacak mentörleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Bilim Virüsü Direktörü Melike Çıtak Aydın da, “İzmir Seninle programı İzmir’in geleceğine yapılan bir sosyal yatırım. Bu programı çok önemsiyoruz. Çünkü ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin potansiyeli çok yüksek. Sadece bu potansiyeli açığa çıkarmak için doğru destek ve yönlendirilmeye ihtiyaçları var. İzmir Seninle programı gençlere 'biz seninleyiz' diyor. Gençler kendi alanlarındaki bir profesyonelle eşleşerek birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde hem kariyer hedeflerini netleştirme hem profesyonel ağlarını genişletme fırsatı yakalayacak” diye konuştu.



Yeni yollar keşfetmeye çalışan, hayatlarına yön vermek için cesur adımlar atmak isteyen gençlere rehberlik etmek isteyenlerde; en az 5 yıllık bir çalışma deneyimine sahip olma ve aktif çalışma, gençlerle açık, dürüst ve içten bir ilişki kurmaya gönüllülük taşıma, uzmanlık ve deneyim paylaşımını isteme şartları aranıyor. Program takvimi kapsamında kasım ayında mentör bilgilendirme buluşması gerçekleşecek. Belirlenen tarihlerde haftada bir kez olmak üzere 4 hafta boyunca çevrim içi mentör -menti görüşmesi olacak.



NEET (Not in Education, Employment, or Training) “Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil” grubundaki gençlerin yer aldığı İzmir Seninle Programı’nın yalnızca bir istihdam projesi değil aynı zamanda İzmir’in ekonomik ve sosyal dokusunu yeniden tasarlayan, geleceğin iş ekosistemini birlikte inşa eden bir toplumsal dönüşüm hareketi olarak konumlanması hedefleniyor. İzmir’deki iş dünyası temsilcileri, sadece işveren olarak değil, gençlerin dünyayı dönüştürmelerine olanak tanıyan vizyon sahibi liderler olarak bu seferberliğe destek veriyor.



Bağlantıya tıklayarak mentörlük başvuru formu doldurabiliyor: https://mentornity.com/izmir-seninle-mentorluk-programi/mentors/application

Kaynak: HABER MERKEZİ