Sık ağaçlık bölge anlamına gelen Darağaç (Umur bey) mahallesi İzmir’in kuytuda kalmış noktalarından biri. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre Darağaç, son yıllarda sanatçılar tarafından yoğun ilgi görmekte ve bu durum mahallede önemli değişimlere yol açmış durumda. Mahallede yaşayan yaklaşık 16 sanatçı, plastik ve görsel sanatlar alanında faaliyetlerine devam ediyor. Eski bir telif hakları hukukçusu olan Betal Özay, Darağaç’ta sanatsal etkinlikler düzenliyor ve mekanını bir ses deneyim alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Sanatçı Cenkan Aksoy ve arkadaşları ise mahalledeki ilk atölyelerini açarak bölgenin sanatsal canlılığını artırmış ve 2016'dan itibaren düzenlenen pop up sergilerle bu canlılığı pekiştirmiş. 2019 yılında duvar resimleri etkinlikleri ile mahalleye renk katan sanatçılar, bu yıl kadın sanatçıların katılımıyla benzer bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Özgürtepe, sanatçıların gelişiyle mahallede büyük bir değişim yaşandığını ve toplumsal dayanışmanın arttığını vurguluyor.

Sanatçılar, bu güne kadar sokaklarını sadece İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ziyaret ettiğini belirterek Başkan Cemil Tugay’ı da davet ediyor.

Enteresan insanlar gelecek

Eski bir telif hakları hukukçusu avukat olan 43 yaşındaki Betal Özay, mahaleye nasıl ayak bastığını anlatarak, “Yaklaşık bir yıldır Darağç’ta ücretsiz sanatsal faaliyetler düzenliyorum. İsteyen sanatçılar performans yapmak isterse takvimimiz müsaitse buyurun gelin diyoruz. 6 yıl önce İzmir elektrik fabrikasının özelleştirme idaresi tarafından alınıp lüks konut projesine dönüştürülme hikayesi vardı. Ben de orada yürütmeyi durdurma davası açan avukatlardan biriydim. O sırada gelip buranın varlığından haberim oldu. Böylece dostluk ilişkilerimiz gelişti. Şimdi burası bir ses deneyim alanına dönüşüyor. Daha büyük grupları ve enteresan insanları buraya davet etmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bir kıvılcım çaktı ve…

Hayatına burada devam edenlerden ve 2014 yılının sonuna mahallede ilk atölyesini açan Cenkan Aksoy, sonrasında diğer sanatçı arkadaşlarının da mahalleye akın ettiğini dile getirdi. Aksoy, “Mezun olmak üzereydik ve mezun olduktan sonra hem resim yapmaya devam etmek hem de arkadaşlarımıza sergi görüşmeleri yapmak için bir yer olsun istiyorduk. 2016 yılının sonunda ise artık burada 4 tane sanatçı atölyesi açılmış bulunmaktaydı. O sırada mahalle sakinleriyle ilişkilerimiz oldukça gelişti. Bir gün ustalarla sohbet esnasında bir kıvılcım çaktı ve ‘O kadar uğraşıyorsunuz sokağa çıkın sergi yapın biz de görelim’ dediler. Bu kıvılcımla beraber ilk pop up sergi 10 Haziran 2016’da açılmış oldu. Bu güzel kalabalık katlanarak büyüdü ve bu yıllara kadar geldi. Yardımlaşma kültürü burada çok fazla var. 2019 yılında ise yapmak istediğimiz şeyleri daha da yukarı taşımak için bazı fonlara başvuru yaptık. Olumlu geri dönüş aldıktan sonra duvar resimleri etkinlikleri ile mahallemizi renklendirdik. Bu sene ise eylül ayında aynı etkinlik sadece kadın sanatçılarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Sokağa hareket geldi

31 yıldır Darağaç’ta yaşayan oto tamircisi Hüseyin Özgürtepe, mahalleye sanatçıların gelmesinin ardından çok fazla değişimler olduğunu belirterek, “Eski günlerle şimdi arasında çok fark var. İmece usulü birbirimize destek oluyoruz. Sokağımıza hareket geldi. Bize gençlik aşısı oldu” dedi.