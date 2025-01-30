İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Köyü, yalnızca muhteşem denizi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan şifalı taşlarıyla da dikkat çekiyor. Köy halkının "doğanın hediyesi" olarak adlandırdığı bu taşlar, hem ruhsal hem de fiziksel şifa arayanları kendine çekiyor.

Balıklıova’daki şifalı taşların hikayesi ne?

Balıklıova’da bulunan bazı doğal taşlar, yüksek enerjiye sahip olduğu düşünülen volkanik kökenli yapılarıyla tanınıyor. Yerel halk, bu taşların özellikle stres, baş ağrısı ve negatif enerjiyi uzaklaştırma konusunda etkili olduğuna inanıyor.

Bu taşların hikayesi, antik çağlardan bu yana bölgede yaşayan medeniyetlere kadar uzanıyor. Köyde yaşayan yaşlılar, bu taşların bir zamanlar şifa ritüellerinde kullanıldığını anlatıyor. Hatta köyde her yıl düzenlenen "Taş Şifa Günleri", Balıklıova’nın bu doğal zenginliğini tanıtmayı amaçlayan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Balıklıova, sadece şifalı taşlarıyla değil, aynı zamanda huzur veren doğası ve sakin sahiliyle de ön plana çıkıyor. Zeytinlikler ve kıyı şeridi boyunca uzanan yürüyüş yolları, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir rota sunuyor.

Şehir hayatının gürültüsünden kaçıp sessizlik ve dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası olan Balıklıova, doğayla iç içe kendini yenilemek isteyenleri bekliyor.

Balıklıova’da neler yapılır?

Şifa Taşı Toplama: Rehberli gezilere katılarak şifalı taşların özelliklerini ve hikayelerini öğrenebilir , kendi taşınızı bulabilirsiniz.

Rehberli gezilere katılarak , kendi taşınızı bulabilirsiniz. Yöresel Lezzetler: Köyün sahil restoranlarında taze balık, deniz ürünleri ve Ege otlarından yapılan lezzetleri tadabilirsiniz.

Köyün sahil restoranlarında tadabilirsiniz. Deniz Keyfi: Sakin ve berrak sularda yüzerek Balıklıova’nın doğal güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Balıklıova’ya nasıl gidilir?

Balıklıova Köyü, İzmir şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Urla üzerinden özel araçla veya toplu taşıma ile ulaşım sağlanabiliyor.