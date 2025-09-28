İzmirli milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda 400 metre T20 finalinde yarışarak 54.51’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyayı kazandı.

Haber Gövdesi:

Dünya Rekoru ve Altın Madalya

2025 Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle hem dünya rekoru kırdı hem de altın madalyanın sahibi oldu. Aysel, bu muazzam başarısıyla Türk sporuna büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nden Açıklama

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Aysel Önder’in bu tarihi başarısını duyurdu. Komite, milli sporcunun elde ettiği dünya rekoru ve altın madalyanın, Türkiye'nin paralimpik sporundaki güçlü konumunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Aysel Önder’in Kariyerindeki Önemli Başarı

Aysel Önder, daha önceki uluslararası yarışmalarda da birçok ödül kazanmış bir sporcu. Bu son zaferi, onun uluslararası arenada kazandığı en prestijli ödüllerden biri oldu.

Gelecek Hedefleri

Aysel Önder, bu büyük başarıyı, paralimpik sporlarında daha pek çok hedefin başlangıcı olarak görüyor. Şampiyon, hem Türkiye'yi hem de dünyayı gururlandırarak, paralimpik sporların yaygınlaştırılması ve daha fazla destek görmesi adına önemli bir adım atmış oldu.