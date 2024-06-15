Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü İzmir'de coşkuyla kutlandı.

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren binlerce taraftar Göztepe’nin kuruluş yılı olan 19.25’e doğru Güzelyalı sahilinde toplanmaya başladı. Binlerce taraftarın akın ettiği Güzelyalı sahiline dev ekranlar kuruldu.

Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar saat 22.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısından yanan ilk meşale ile sahilde meşaleleri yakıp coşkulu bir şekilde Göztepe Spor Kulübü’nün kuruluşunu kutladı.

Sahilde havai fişek gösterisi yapıldı, taraftarlar gösteriyi izledi.

İzmir Körfezi'ndeki bazı tekneler de kutlamalara denizden katıldı.

Levent Yüksel’den “Medcezir”

Saatler 22.00’yi vurduğunda Göztepe Vapur İskelesi'nin yanında kurulan sahneye Levent Yüksel çıktı. Sanatçı’nın “Medcezir” şarkısından Göztepe’ye uyarlanan şarkısını binlerce Göztepeli hep birlikte seslendirdi.

Taraftarın Gürsel Aksel Stadı'ndaki her maç öncesinde haykırdığı Medcezir şarkısı, İzmir’den farklı bir atmosferde duyuldu.

Vapurdaki ve sahildeki coşku gece geç saatlere kadar sürdü.

Göztepe’nin tarihi

Göztepe Spor Kulübü, İzmir merkezli ve Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe, futbol başta olmak üzere çeşitli branşlarda faaliyet gösteriyor. Kulüp, sarı-kırmızı renkleri ve "Göz Göz" lakabıyla tanınıyor.

Takım 2023-2024 sezonunda bir kez daha Süper Lig'e yükseldi.