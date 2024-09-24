İzmir'de, 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Şehir genelinde yapılan denetimlerde toplamda 23.003 adet idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Bu rakam, trafik güvenliğinin artırılması adına atılan adımları ve sürücülerin kurallara uyumunun önemini vurguluyor.

Cezaların dağılımı nasıl?

Yapılan denetimler sonucunda, sürücülere yönelik çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi. Bu kapsamda:

3.070 sürücü, kask kullanmamaktan,

sürücü, kask kullanmamaktan, 5.333 sürücü, hız ihlalinde bulunmaktan,

sürücü, hız ihlalinde bulunmaktan, 592 sürücü, alkollü olarak araç kullanmaktan,

sürücü, alkollü olarak araç kullanmaktan, 2.528 sürücü, emniyet kemeri takmamaktan,

sürücü, emniyet kemeri takmamaktan, 802 sürücü, kırmızı ışık ihlalinden,

sürücü, kırmızı ışık ihlalinden, 926 sürücü ise seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza aldı.

Bu veriler, İzmir'deki trafik güvenliğinin artırılması için sürücülerin ne denli dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Özellikle alkollü araç kullanma ve hız ihlalleri, kazaların başlıca sebepleri arasında yer alıyor.