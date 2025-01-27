İzmir il genelinde 20-26 Ocak 2025 tarihlerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının dağılımı, çeşitli ihlallerin ve kaza türlerinin etkisini gözler önüne seriyor. Emniyet güçlerinin düzenli olarak izlediği bu veriler, kazaların önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin önemli bir yol gösterici niteliğe sahip. İşte İzmir'deki yaralanmalı trafik kazalarının dağılımına dair dikkat çeken oranlar:

Kaza türlerine göre dağılım:

Işık İhlali: %4

%4 Kavşak İhlali: %21

%21 Arkadan Çarpma: %11

%11 Yan Yandan Çarpma: %36

%36 Diğer Kaza Şekilleri: %28

Zaman dilimine göre kaza dağılımı:

Gece Trafik Kazaları: %18

%18 Gündüz Trafik Kazaları: %56

Araç tiplerine göre kaza oranları:

Yaya Kazaları: %58

%58 Motosiklet Kazaları: %26

Verilere göre, özellikle yan yandan çarpma kazalarının yüksek oranı, sürücülerin daha dikkatli ve öngörülebilir bir sürüş tarzı geliştirmeleri gerektiğini vurguluyor. Yaya kazalarının %58 oranıyla en yüksek orana sahip olması ise, yaya güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini gösteriyor. Gece kazalarının ise gündüz kazalarına kıyasla daha düşük bir oran göstermesi, sürüş koşullarının ve görüş mesafesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.