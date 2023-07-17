Sıcak. Sinek, koku... Bunlara ek olarak da Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi sorunu. Sorunlar çeşitli şekillerde dile getirilir elbet. Önemli olan sorunları bulup çıkaranlarla onları çözümlemesi gerekenler arasındaki iyi niyet ve gerçekten çözüm arayışlarına katkı.

Ne yazık ki bizde en azından yaşadığımız kent için dahi bir araya gelebilme olanağı olmuyor. Herkes yaptığı ya da yapılan her işi karşı tarafa bir gol daha atabilmek amacı ile kullanmaya çalışıyor.

Örnekköy’deki Kentsel Dönüşüm projesi töreninde Sayın Soyer konuşmasına “Bugün bir bayram günü” diyerek başlamış, bu projelerin tüm Türkiye’ye örnek olacağını da söylemişti.

Elbette vatandaşın iyiliği için atılan her adım düğündür, bayramdır.



Hele hele ev kiralarının jet hızıyla yükseldiği bir ortamda kiradan kurtulmak isteyenler için ya da evleri oturulamaz durumda olup Kentsel Dönüşüm bekleyenler için gerçekten bayramdır.

Bu anlamda vatandaşın yaşamına dokunacak her iş bu ülkenin, kentlerin yöneticileri için bir görevdir aynı zamanda.



Ama ne yazık ki bayram günü ilan edilen günde atılan temellerle yapılan inşaatlarda bir müddet sonra sorunlar çıktı.



Gerçi eksik demir veya çimento kullanımı sorun olarak nitelemek de doğru değil.

Bu aslında kendi insanımıza yapılan bir hainlik.(Bu dikkatsizlik mi, bilerek yapılan bir şey mi umarım araştırılıp bir sonuca varılır.)



Hele hele yapılan inşaat kendi kontrolumuz altındaki şirketler tarafından gerçekleştiriliyorsa.

AK Parti Milletvekili Sayın E. Kadir İnan da meseleye bu açıdan yaklaşmış “Projeniz(!) ülkemize maalesef "kötü örnek" oluyor. Yüklenici firma dediğiniz zaten bağlı şirketiniz İZBETON." Diyerek eleştirmişti.



Doğal olarak Sayın Soyer’in yanıtı gecikmedi.

"Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Eksik veya hatanın varlığını kabul edip önlem alma güzel de eksik malzemenin nedeni araştırılmadan hata diye yanıtlanıp teşekkür etmek ne anlama geliyor bilemiyorum!

Göz göre göre yapılan bu işin sorumluluğu olmalı çünkü söz konusu olan insan yaşamı.

Karşıyaka Belediyesi de doğal olarak inşaatları durdurup mühürü vurdu.

Kentsel dönüşümün önemi ortadayken Örnekköy’deki inşaata bakıp Belediyeyi yerden yere vurmak insafsızlık olsa da. Yapılan usulsüzlük veya yanlışlık, hata her ne derseniz deyin farklı bir şekilde yineleniyorsa orada durmak gerekir.



Gaziemir Aktepe’de dokuz ay önce Sayın Kılıçdaroğlu’na temeli attırılan 'İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi' nin durumu da içler acısı.



Bunca zamandır inşaatta doğru dürüst bir adım atılmadığı gibi, inşaat çevresinde önlem alınmaması nedeniyle dört şeritli Altan Aydın Caddesi'nin iki şeridi inşaat sahasına çökmüş ve yolun iki şeridi hizmet dışı kalmış. Nedeni de inşaat başlamadan önce yeterince zemin etüdü yapılmaması.



Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili bu sorunu da şöyle açıklıyor:

"Bu durumun farkına temel atıldıktan sonra varıldı. Bunun üzerine yapılan imalatlar söküldü, kazı yaklaşık 1 metre daha derinleştirilerek kaya dolgusu ile zemin güçlendirilmeye çalışıldı. Bu yüzden şu ana kadar 9 aylık süre geçmesine rağmen inşaatta tek bir kata bile çıkılamadı"



Yanlışın veya hatanın farkına varıp düzeltmeye gitmek güzel bir şey de. Yapılması gerek basit işlerin dahi yapılmadan inşaata girişmek sonra da yapılanları söküp yeniden işe koyulmak nedir?

Bu işlerin sorumluları kimlerdir?



Bu bir kamu zararıdır bir şekilde karşılanacaktır. Kim karşılayacak?



Denetimsiz bir şekilde yapılan inşaatların deprem bölgesinde nice insanımızın yaşamına mal olduğunu gördük.



İzmir de bir deprem bölgesi. Bu tür hataların yine can ve mal kaybına neden olması işten bile değil.

‘Ülkemizde çokça görüldüğü şekilde üzerini örtme, sümen altı etme gibi uygulamalara İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yer verilmesi söz konusu değildir. İmalatın hızı nedeniyle ortaya çıkan bir iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorun hızla çözüme kavuşturulmuştur. Kentsel dönüşümün tüm süreçlerinde olduğu gibi imalat aşamasında da vatandaşımızın mal ve can güvenliğini temin etmek temel görevimizdir’ diyen Başkan BaşkanSoyer’inbu sözlerin altında kalmamak için yaşananlar konusunda atması gereken epey adım var ve kanımca acilen de atılmalı.

Yoksa bazı veballerin altından kalkılması imkansızdır.



Doğal olarak da bu sözler Örnekköy’deki binaların eksikliklerini ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatarak hiç olmaz.