Menderes'in Oğlananası mevkisi 7037 Sokak'ta, kentin önemli ölçüde içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’na dökülen Tahtalı Çayı'nın yanına çöp ve moloz bırakılması tepkilere neden oldu. Dökülen çöpler arasında evsel atıkların yanı sıra kurbanlık atıklarının da olması dikkati çekti. Kötü kokuya neden olan çöpler ve molozlar, doğa kirliliğine neden olurken, insan sağlığını da tehdit ediyor. Atıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğü henüz belirlenemezken, yöre halkı bir an önce önlem alınmasını istedi.



'KOKUDAN NEFES ALINAMIYOR'

Nefes almakta güçlük çektiklerini belirten yöre halkından Metin Yılmaz (56), "Belediye ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bütün uyarılarımıza rağmen buraya bir önlem alamıyor. Bölge kaçak çöp ve moloz dökenlerle biz mücadele veriyoruz. Burası Tahtalı Barajı’na dökülen, İzmir’e en önemli suyu temin eden çaylardan biri. Buranın bakımlı olması gerekirken, dökülen çöpler nedeniyle kokudan nefes alınamıyor. Önüne gelen çöpünü buraya döküyor. Bunun önüne geçilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.



'KALICI BİR TEDBİR YOK'

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kurban tabii ki bir ibadet. Ancak, kurban atıkları böyle gelişi güzel ortalığa atılmamalı. Çayın yanına atılan atıkla arasında cam yünü ve taş yünü gibi malzemeler var. Bunları birçok ülkede taşımak bile yasak. İzmir halkı bu çöpleri ve bu muameleyi hak etmiyor. Bu durum 3 yıldan beri bu şekilde devam ediyor. Zaman zaman belediyeyi aradığımızda bunları alıyorlar fakat kalıcı bir tedbir yok. Önleyici bir tedbir alınması ve bölgeye kameralar yerleştirilmesi gerek. İçimiz acıyor"



YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Menderes Belediyesi'nden ise konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm ekiplerin bayram süresince, oluşan aşırı yoğunluk olduk nedeniyle yoğun bir şekilde çalıştığına, halihazırda çalışmaya devam ettiğine dikkat çekilip, bölgeye derhal ekiplerin yönlendirildiği belirtildi.



İZSU Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgi yapılan açıklamada ise, "Kısıkköy'de Tahtalı Baraj Havzası'ndaki tüm yerleşimlerin evsel katı atıkların transferini sağlayan Katı Atık Transfer İstasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuştur. Transfer istasyonunda toplanan katı atıklar havza dışındaki Harmandalı Düzenli Deponi Alanı'na gönderilmektedir. Yerleşimlerin katı atıkları dışında havzadaki bazı bölgelere kaçak moloz gibi atıklar dökülmektedir. İZSU Baraj Havzası denetim ekipleri, bu alanlara dökülen atıkları tespit ederek, sorumlu ilçe belediyesi tarafından bu atıkların kaldırılmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.