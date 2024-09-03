İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde düzenlenen büyük çaplı bir kaçakçılık operasyonunda, 2 milyon 484 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

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Kaçakçılıkla mücadele için operasyon başlatıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığını engellemek amacıyla Bergama ve Dikili ilçelerinde depolara ve araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, toplamda 2 milyon 484 bin dolu makaron bulundu.

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3 şüpheli gözaltına alındı 

Operasyon sonucunda, kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve diğer olası bağlantıların araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA