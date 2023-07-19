DEVA Partisi Kurucu İl Başkanlığı göreviyle İzmir’in ilk kadın il başkanı olan Seda Kaya Ösen, milletvekili olmasıyla birlikte görevini vekaleten Egemen Pamukçu’ya devretmişti. Genel seçimler sonrasında görevlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İzmir İl Başkanlığına Serap Karaosmanoğlu atandı. Böylece İzmir’in 2. kadın il başkanı yine DEVA’dan geldi. 2020 yılında DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi kariyerine başlayan ve aynı yıl Sektörel Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Karaosmanoğlu, 2022 yılında Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine seçilmişti.



“Onur Duyuyorum”



İl Başkanlığı görevine geitirelen Serap Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada “Bu görevi üstlenmekten onur duyuyorum. Teşkilatlarımızla birlikte el ele verip güçlü yapılanmamızı sürdüreceğiz. Hem bir kadın hem de il başkanı olmanın sorumluluğunun farkında olarak partimizin değerlerine sahip çıkacak ve sağlam adımlarla yerel seçimlere hazırlanacağız” dedi.

Serap Karaosmanoğlu kimdir?



Serap Karaosmanoğlu, 1969 yılında Konya’da doğdu. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde 1994 yılında tamamladı. 2020 yılında DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi kariyerine başladı ve aynı yıl Sektörel Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2022 yılında Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. İş hayatına tarım ve hayvancılık alanında devam etmektedir.