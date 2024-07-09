İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim dönemi vaatlerinden biri olan Kent Lokantası’nın ikinci şubesi, Çiğli Maltepe Mahallesi’nde hizmete girdi. İzmirlilere sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek sunmayı amaçlayan bu girişim, ilk olarak tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda başlatılmıştı. Kent genelinde yaygınlaştırılması planlanan bu lokantalar, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hızlı eylem planı hayata geçiyor

Dr. Cemil Tugay’ın 180 günlük Hızlı Eylem Planı kapsamında verdiği sözler bir bir yerine getiriliyor. İlk şubesi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açılan Kent Lokantası’nın ikinci şubesi Çiğli Maltepe Mahallesi’nde halkın hizmetine sunuldu. Hafta içi her gün saat 11.30’dan itibaren hizmet veren lokanta, dört çeşit yemekten oluşan menüyü sadece 50 TL’ye sunuyor.

Çiğli Maltepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslan, açılışta yaptığı konuşmada Başkan Cemil Tugay’a teşekkür ederek, “Dar gelirli vatandaşlarımız da faydalanacak. Dışarıda yemeğin maliyeti çok yüksek. Bu olağanüstü iş için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Emekliler için can suyu

Kent Lokantası’nın açılması, özellikle emekliler ve öğrenciler için büyük bir memnuniyet yarattı. Emekli vatandaş Fikret Karadağ, “Bu lokantanın açılmasından çok memnunum. Hele bizim gibi emekliler için çok iyi oldu” ifadelerini kullandı. Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Oğuz Benger ise “50 liraya dört çeşit yemek yiyoruz. Ekonomik olarak çok rahatlatıcı” dedi.

Ekonomik ve doyurucu menü

Kent Lokantası’nın menüleri, her gün gıda mühendisleri tarafından titizlikle belirleniyor. Fiks menüde su ve ekmek, pilav veya makarna, salata veya tatlı, doyurucu ana yemek ve çorba bulunuyor. İzmir’in yerel kaynaklarından elde edilen su ve ekmek de bu menülere dahil.

Genişleyen hizmet ağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantalarını herkesin kolaylıkla erişebileceği, özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaştırmayı hedefliyor. İzmir’in dört bir yanında bu lezzet noktalarının artması planlanıyor.