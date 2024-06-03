Son seferini 1954 yılında yapan emektar Nostaljik Tramvay, 66 yıl sonra yeniden hizmete açılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alsancak Liman Viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında yıllar sonra yeniden hizmet vermesi için can bulan Nostaljik Tramvay, başlarda dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Nostaljik Tramvay, İzmirliler’in ilgisizliği sebebi ile öksüz kaldı. Gün geçtikçe ilginin azalması ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgi görmeyen nostaljiyi tasarrufu da düşünerek durdurma kararı aldı.



Boyoz, Çiğdem ve Gevrek artık yok!

İzmir ile özdeşleşen isimleri ile yerli ve yabancı herkesin kalplerinde yer eden Boyoz, Çiğdem ve Gevrek isimli nostaljik tramvaylar, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 98. Yılında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve CHP milletvekillerinin katılımı ile 2020 yılında hizmete açılmıştı.