İzmir'in popüler influencerİrem Cihanbeylerde, Instagram içerik üreticiliğinde öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Koç Üniversitesi mezunu olan Cihanbeylerde, özellikle şarkı eşliğinde çektiği kombin videolarıyla geniş bir takipçi kitlesinin beğenisini kazanıyor.

Özgün kombinler

Sosyal medya platformlarında paylaştığı şık ve özgün kombinlerle modaseverlerin ilgi odağı olan Cihanbeylerde, takipçilerine sezon trendlerine uygun stil önerileri sunuyor.

İşte İrem Cihanbeylerde’den ilham alabileceğiniz bazı kombin önerileri:

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Editör: Sedef Didem Ezme