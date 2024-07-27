İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Zafer Beken Organ Nakli Merkezi, organ nakli alanındaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Merkez, 15 saatlik bir süre içinde 5 organ nakli gerçekleştirdi ve birçok hastaya umut oldu.

Tarihi operasyon

Organ Nakli Merkezi doktorları Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen, Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Önen, Prof. Dr. Koray Aykut, Dr. Öğr. Üyesi Safa Vatansever ve Dr. Öğr. Üyesi Veysel Umman, gece 3.00’te başlayan ardışık operasyonlarla dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 kadavra bağışından elde edilen organlar sayesinde 3 karaciğer ve 2 böbrek nakli yapıldı.

Ameliyatlar sonrası hastaların takipleri, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Erhan Tatar ve Uzm. Dr. Seymur Aslanov tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Yapılan açıklamalara göre, başarılı nakiller sonucunda 5 hasta yeniden sağlıklarına kavuştu.

Medical Point Hastaneler Grubu Başkan Vekili Veysi Kubba, Zafer Beken Organ Nakli Merkezi’nin adını merhum Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken’in anısına verdiklerini belirtti. Kubba, Zafer Beken’in de karaciğer nakli ile hayatına devam ettiğini ve hastanede kurdukları merkezin, Zafer Beken’in hayatını değiştirdiği gibi birçok insanın hayatına dokunduğunu ifade etti.

Veysi Kubba, organ bağışı ve nakli konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. “Gerçekleştirilen ameliyatlar, organ naklinin kritik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu, sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insanlık adına büyük bir adımdır. Organ bağışını teşvik etmek ve toplumu bilinçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kahraman bağışçılarımıza ve ailelerine minnettarız. Medical Point Hastaneler Grubu olarak, organ nakli konusundaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz ve daha fazla insanın sağlığına kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.