Türkiye’nin jeotermal enerjideki mevcut durumu ve gelecek vizyonu hakkında Başkan Tugay’a bilgi veren JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap; yenilenebilir enerji kaynakları içinde sürdürülebilirliği en yüksek ve pek çok farklı alanda katma değer yaratılabilen tek kaynağın jeotermal olduğuna dikkat çekti.

JED Yönetim Kurulu’nu makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermalin kent ekonomisine daha fazla daha fazla değer yaratır noktaya taşımak istediklerini belirtti.