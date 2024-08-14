İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde İzmir’i başarıyla temsil ederken, altyapıdan yetiştirdiği yeni yıldızlarla da dikkat çekiyor. Yarışmacı ruhu ve üretken yapısıyla bir sporcu fabrikası gibi çalışan kulüp, bu sezon da önemli isimleri A Takım’a kazandırdı. 2007-2008 doğumlu sporcular Tuğba Bülbül, Irmak Nur Bakış, İlkim Ebrar Gökkaya, Nisa Budakçı, Elif Sude Eraslan, Zeynep İlayda Dursun ve Merve Ceylan, Süper Lig’de İzmir’i en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

"Altyapıdan yetişen yeteneklerimizle güçleniyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hentbolda bir ekol olduğunu vurgulayan antrenör Senar Dayat, “Bu sezon altyapımızdan 7 sporcuyu A Takım’a çıkardık. Ayrıca, altyapımızdan yetişen eski oyuncularımızdan Burcu Dindar’ı Kastamonu Belediyesi'nden, Ece Sözmen’i ise Yalıkavak Spor Kulübü’nden transfer ettik. Yalıkavak'tan transfer ettiğimiz bir diğer isim de Gülsüm Bedel oldu. Kadromuzu bu transferlerle güçlendirdik ve hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Altyapıdan gelen sporcularımızla kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.