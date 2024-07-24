İzmir'in Kadın Kaynakçıları Iş Başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından düzenlenen Oksijen Kaynakçılığı Kursu'nu başarıyla tamamlayan üç kadın, İzmir'de faaliyet gösteren bir firmada işbaşı yaptı. Bu adım, kadınların her alanda başarılı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

İzmir'den başarı hikayesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında Oksijen Kaynakçılığı Kursu düzenledi. Bu kursa katılan kadınlar, oksijen kaynakçılığının inceliklerini öğrenerek sektörde önemli bir yer edindiler.

İlk adımlar ve büyük başarılar

Kursu başarıyla tamamlayan Yaprak Zöngür, Özge Bektaş ve Tuğçe Bırak, İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri’nde işbaşı yaparak istedikleri alanda çalışmanın mutluluğunu yaşadılar. Yaprak Zöngür, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Oksijen Kaynakçılığı Kursu’nda eğitim gördüm ve sonrasında iş imkanı sağlandı. Çevremden gelen olumsuz tepkilere kulak asmadım, hayalimi gerçekleştirdim” diye konuştu.

Kadın dayanışmasının gücü

25 yaşındaki Özge Bektaş, kurs sonrası işbaşı yaparak kadın dayanışmasını güçlü bir şekilde hissettiklerini ifade etti: “Eğitimimi tamamladım ve istihdam edildim. Ailem de büyük destek oldu. Bir kadının bu alanda istihdam edilebileceğini kendim de görmüş oldum.”

Erkek egemen algısını kırmak

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Aslıhan Burgucu, “Sektörün erkek egemen olduğu algısını kırmak çok güzel. Kadın kursiyerlerin istihdam garantisi verilerek çalışmalar başlatıldı. Onların başarısı bizleri gururlandırıyor” dedi.