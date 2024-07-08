İzmir'de bir araya gelen kadın müzik grubu Ervah-ı Zenan, klasik Türk müziğini günümüze uyarlayarak gençlerin ilgisini çekti ve binlerce kişiye ulaştı. İzmir'in müzisyen kadınları, yeni nesil klasik Türk müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmak için destek bekliyor.

Kısa sürede büyük başarı

Ervah-ı Zenan; yani “kadınların ruhu” adıyla kurulan müzik grubu, 1,5 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Klasik Türk müziğini yeni nesille buluşturarak gençlerin ilgisini çekmeyi başaran kadınlar, çalışmalarıyla herkese örnek oldu. Çoğunluğu konservatuvar mezunu olan kadınlar; keman, ud, kanun, ney, tanbur gibi enstrümanları ustalıkla çalarak dinleyenleri mest ediyor.

İzmir'in tek kadın müzik grubu

Türkiye'nin sayılı, İzmir'in ise tek kadın müzik grubu olan Ervah-ı Zenan, gelen talepleri geri çevirmeyerek konserler düzenlemeye başladı. Günümüze uyarlanan konserler, özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.

"Kadının eli değdi, her şey güzelleşti"

Grup üyesi Emine Başateş, kadınların çoğunluğunun konservatuvar mezunu olduğunu belirterek, “Son konserimiz çok ses getirdi. Klasik Türk müziğini farklı formlarla sunuyoruz. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir diyerek yola çıktık” dedi.

"Türk müziğini gençlere sunmayı hedefliyoruz"

Grubun en genç üyesi Selin Çayhan, küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraştığını belirterek, “Türk müziğinin inceliğini fark ettim ve kanunu hem eskiye hem yeniye uyarlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Selin Çayhan, daha geniş kitlelere ulaşmak için destek beklediklerini vurguladı: “Konser düzenlemek ve konuk sanatçıları davet etmek için finansal desteğe ihtiyacımız var. Destek görürsek, müziğimizi daha büyük kitlelere ulaştıracağımıza inanıyoruz.” Safiye Çayhan ise, “Türk müziği gençlerin çok ilgisini çeken bir tarz değil. Biz, Türk müziğini modernize ederek gençlere sunmayı hedefliyoruz” dedi.