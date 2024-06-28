İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda, kalaycılık geleneğini sürdüren Yaşar ve Aziz Bartık kardeşler, tarihin en köklü zanaatlarından birini yaşatma mücadelesi veriyor. Dedelerinden devraldıkları bu özel mesleği sürdürmek için çıktıkları her gün, yaklaşık 70 derece sıcaklıkta bakır kapları kalaylayarak geçimlerini sağlıyorlar. İzmir'in yaz sıcağında dışarı çıktıklarında ise 40 derece sıcaklığın kendilerine serin geldiğini belirtiyorlar.

Kalaycı çırağı eksikliği

Kalaycılığın zorlu şartlarına rağmen mesleklerini aşkla sürdüren Bartık kardeşler, en büyük sorunlarının çırak eksikliği olduğunu dile getiriyor. Şu anda İzmir'de kendileri dışında kalaycı olmadığını ve geleceklerinin belirsiz olduğunu vurguluyorlar. Yaşar Bartık, "Gençlerin bu mesleği tercih etmemesi halinde İzmir'de kalaycılığın son bulabileceğini" söylüyor.

İzmir'in son ustaları

Bartık kardeşler, 85 yıllık geçmişi olan dükkanlarında, ateşin karşısında ekmeğini kazanmanın zorluğunu her gün yeniden yaşıyorlar. Ancak bu antik mesleği yaşatmak için verdikleri mücadeleleri, onların İzmir'in son kalaycı ustaları olarak öne çıkarıyor.