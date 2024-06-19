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Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter , 11 arazöz , 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını na havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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