1. Balçova Teleferiği
Tanım: 1974 yılından beri hizmet veren Balçova Teleferiği, İzmir'in simgelerinden biridir. Teleferik yolculuğu ortalama 3 dakika sürer ve özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında tercih edilir.
Özellikler: Teleferik ile ulaştığınız tesiste mangal yapabilir ve piknik yapabilirsiniz.
2. Orman içi piknik alanı
Tanım: Balçova Belediyesi tarafından işletilen bu alan, yeşil alanları, yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanları ile ünlüdür.
Özellikler: Güzel havalarda İzmirlilerin sıkça tercih ettiği bir mekan olup, Balçova Teleferik'e bağlı tesis içerisinde yer alır.
3. Agamemnon Kaplıcaları
Tanım: Dünyanın ilk hastanesi olarak bilinen bu kaplıcada, tarih boyunca tedavi amaçlı kullanılmıştır.
Özellikler: Osmanlı dönemine kadar ünü devam eden bu kaplıca, tarih ve sağlık turizmi için ilgi çekicidir.
4. İnciraltı Kent Ormanı
Tanım: Bahçelerarası mevkiinde bulunan bu orman, doğayla iç içe bir kaçış noktasıdır.
Özellikler: İlkbahar ve yaz aylarında Balçovalılar tarafından yoğun olarak ziyaret edilir, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları sunar.
5. Deniz Müzesi (Gemi Müzesi)
Tanım: Türk denizcilik tarihini tanıyabileceğiniz bu müze, Ege Bölgesi’ne ait ilk müze gemilerini sergiler.
Özellikler: Denizcilik tarihine ilgi duyanlar için zengin bir koleksiyon sunar.
6. Aqua City
Tanım: Su ve oyun parkı olarak bilinen Aqua City, hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli su kaydırakları ve yüzme havuzları sunar.
Özellikler: Yaz aylarında büyük ilgi görür ve eğlenceli aktiviteler sunar.
7. Balçova Manastırı ve Halkapınar Çeşmesi
Tanım: Doğal güzellikler ve bitki örtüsü ile dolu bir bölgedir.
Özellikler: Behzat Tepesi, Balçova Cengiz Saran Baraj Gölü ve çam ormanları gibi doğal güzellikler keşfedilebilir.
8. Agora AVM
Tanım: Balçova’da bulunan en popüler alışveriş merkezlerinden biridir.
Özellikler: Alışveriş yapabilir, etkinliklere katılabilirsiniz.
9. İnciraltı
Tanım: Deniz kenarındaki bu bölgede çeşitli restoranlar, kafeler ve piknik alanları bulunur.
Özellikler: Aileniz ve arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebileceğiniz mekanlar sunar.
10. Kemal Namlı Sanat Evi
Tanım: Sanatçı Kemal Namlı’nın yağlı boya ve ebru eserlerini sergilediği mekan.
Özellikler: Sanatseverlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir sanat evi olup, çeşitli sergiler ve etkinlikler düzenlenir.
Balçova'da bu mekanları keşfederek hem doğal güzelliklerin hem de kültürel zenginliklerin tadını çıkarabilirsiniz.