İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde kurulan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel paydaşlarla sahada aktif çalışmalara başladı. Başkan Tugay’ın göreve gelir gelmez hayata geçirdiği bu birim, köylerin dokusuna uygun kalkınma planları oluşturmak, öncelikli sorunları tespit etmek ve yapılaşma baskısına karşı önlemler almak için kolları sıvadı.

Sahada etkin çalışma

Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, ilk saha çalışmalarını Kiraz ilçesinde gerçekleştirdi. Kaleköy, Karaburç, Çayağzı ve İğdeli köylerine giderek sorunları ve ihtiyaçları yerinde tespit etti. Yerel belediyeler ve köy muhtarlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu çalışmalar, kırsal bölgelerin korunması ve kalkınması için önemli adımlar içeriyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, köylerin ekonomik, kültürel, mimari ve coğrafi özelliklerine göre kalkınma planları hazırlayacak. Köylerin doğal ve kültürel yapısını koruyarak, doğru kalkınma hamlelerini hayata geçirecek. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, verimli tarım arazilerinin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular da gündemde olacak.

Nehir Yüksel: “Kırsalın planlanması ve sorunların çözümü için kurulduk”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel, bu yeni birimin İzmir için bir ilk olduğunu vurguladı. Yüksel, kırsalın yaşadığı sorunları çözmeye yönelik çalışmaların, kırsal mekânsal düzenlemeler ve kalkınma stratejileriyle destekleneceğini belirtti. İlçe belediyeleri, muhtarlar ve yerel paydaşlarla koordineli bir şekilde yürütülen bu çalışmalar, kırsalın kendine özgü dokusunun korunmasını ve ekonomik güçlenmesini hedefliyor.

Her köyün ayrı bir hikayesi var

Her köyün kendine özgü bir hikayesi olduğunu belirten Yüksel, “Urla’da yapılaşma baskısı varken, Kiraz’da göç almayan kırsal alanlar var. Her köyün ihtiyaçları farklı, bu nedenle yerel çözümler üretmek gerekiyor.” dedi.

Pandemi sonrası kırsalda yapılaşma arttı

Pandemi sonrasında kırsal alanlarda yapılaşma eğiliminin arttığını söyleyen Yüksel, tarım arazilerinin korunması ve kırsal yapılaşmanın kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Özellikle kıyı köylerinde bu baskının arttığını vurgulayan Yüksel, bu duruma karşı stratejiler geliştirildiğini ifade etti.

İlçe belediyelerden tam destek

Kiraz Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden Taşkın Güren, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmalarına destek verdiklerini ve köylerin kalkınmasına yönelik büyük katkılar sağlayacaklarını belirtti. Kiraz Kaleköy Mahalle Muhtarı Murat Seçkin ise, Büyükşehir Belediyesi’nin sahada olmasından ve sorunları yerinde tespit etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir kırsalının geleceği, bu kapsamlı ve yerinde çalışmalarla yeniden şekilleniyor. Kırsal Hizmetler Dairesi’nin çalışmaları, köylerin dokusunu koruyarak kalkınmayı ve yapılaşma baskısına karşı direnç oluşturmayı hedefliyor. Bu sürecin sonucunda, İzmir’in kırsal bölgeleri hem korunacak hem de ekonomik olarak güçlenecek.