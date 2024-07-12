İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor olanaklarını genişletmeye ve dostluğun kazandığı organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Kız çocuklarını spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen U13 ve U15 Kız Futbol Ligi, heyecan dolu 27 maçın ardından tamamlandı.

Rekabet ve dostluk bir arada

Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen turnuvalarda U13 klasmanında 9, U15 klasmanında ise 12 takım mücadele etti. Turnuva boyunca genç sporcular, hem rekabetin hem de dostluğun tadını çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, sporcuları tebrik ederek başarılı takımlara kupalarını verdi.

"Spor kültürünü yaygınlaştırıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, kentte spor yapma kültürünü yaygınlaştırmak ve sporcu yetiştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Kız çocuklarımızı spora teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz kız futbol ligimizi büyük bir coşkuyla tamamladık. Velilerimiz de turnuva boyunca çocuklarına ve takımlara destek vererek bu heyecana ortak oldu. Turnuvaya katılan tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Her birine spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Sportmenlik ön planda

Genç sporcuların yarışmacı ruhtan ziyade sportmenliği öne çıkararak oynadığı müsabakalarda, sporun birleştirici gücü ve sağlıklı yaşam için oynadığı önemli rol vurgulandı. Turnuva, tüm takımların dostluk içinde kucaklaşmasıyla sona erdi.