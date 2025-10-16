İzmir’in Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren Odabiz Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato ilan etti. Şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verilirken, İzmir Demir Çelik, Batıbeton, Dyo gibi dev tedarikçilerle çalıştığı öğrenildi.

İzmir’de bir şirket daha konkordato ilan etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Odabiz Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Şirketin konkordato kararı 13 Ekim itibarıyla yürürlüğe girerken, firma adına Ahmet Odabaşı, Kenan Odabaşı, Onur Odabaşı ve Yasin Odabaşı için de aynı karar uygulandı.

Mahkeme, süreci denetlemek üzere SMMM Hatice Karpuzoğlu ve Hukukçu İsa Kayayı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Odabiz Yapı ne iş yapıyor?

Gaziemir merkezli Odabiz Yapı, uzun yıllardır inşaat malzemeleri dağıtımı sektöründe faaliyet gösteriyor.

Şirketin ürün yelpazesi içinde şu kalemler yer alıyor:

İnşaat demiri

Hazır beton

Çimento

Kum

Tuğla

Alçı

Gazbeton

Firma, hem bireysel inşaatçılara hem de toplu konut projelerine malzeme tedariki sağlıyordu.

Büyük tedarikçilerle çalışıyordu

Odabiz Yapı’nın iş ortakları arasında Türkiye’nin önde gelen markaları bulunuyor.

Tedarikçi firmalar arasında:

İzmir Demir Çelik (İDÇ)

Batıbeton

Dyo Boya

Weber

gibi sektörün güçlü isimleri yer alıyordu.

Bu büyük iş birliklerine rağmen şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi, konkordato ilanını kaçınılmaz hale getirdi.

3 aylık geçici mühlet dönemi başladı

Mahkeme kararına göre Odabiz Yapı, 3 ay boyunca icra takiplerinden ve borç tahsilat işlemlerinden korunacak.

Bu süreçte konkordato komiserleri, şirketin mali durumunu inceleyecek ve yapılandırma planını mahkemeye sunacak.

Geçici mühletin sonunda, mahkeme kesin konkordato kararı verip vermeyeceğine karar verecek.