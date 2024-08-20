İzmir’in Kronik Sorunlarına Cemil Tugay'dan Çifte Çözüm

İzmir’in uzun yıllardır çözülemeyen iki önemli meselesi olan Basmane Çukuru ve depremde hasar gören Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın girişimiyle yeniden gündeme taşınıyor. TMSF ile yapılacak anlaşma ile iki sorunun birden çözülmesi hedefleniyor.

Basmane çukuru sorunu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır tartışılan ve temel aşamasında kalan Basmane Çukuru'nu çözmek ve kentteki dağınık belediye hizmet birimlerini tek çatı altında toplamak adına önemli bir adım atıyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın önerisiyle, belediye bu projede kamu yararını gözeterek Basmane Çukuru'ndaki payından feragat edecek. Karşılığında ise, 2020 depreminde hasar gören ve yıkımına karar verilen Konak Atatürk Meydanı’ndaki belediye ana hizmet binasının yeniden inşası sağlanacak.

Yüksek kamu yararı için anlaşma

Planlanan protokollerle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Basmane Çukuru’ndaki hissesi TMSF’ye devredilecek ve karşılığında belediye hizmet binası TMSF tarafından aynı noktada yeniden yapılacak. Hem kamu yararı gözetilerek İzmir halkının menfaatleri korunacak hem de kentin yıllardır boş bir çukur olarak kalan simgesel arazisi çözüme kavuşacak. Yeni binanın inşası ile Konak Meydanı, tarihi dokusuna uygun bir yapıya kavuşacak.

Belediye hizmetleri tek çatı altında toplanıyor

1970'lerde yapılan, ancak depremin ardından yıkılan ana hizmet binası yerine yapılacak yeni yapı, dağınık durumda olan belediye birimlerini yeniden bir araya getirecek. Konak Atatürk Meydanı’nda inşa edilecek modern hizmet binası, hem görsel hem de işlevsel anlamda İzmir’in yeni simgelerinden biri olacak.

Basmane Çukuru'nun çözüm süreci

Basmane Çukuru olarak bilinen arazi, 1985’ten bu yana ticaret merkezi olarak planlanmış ancak yıllardır hukuki süreçler nedeniyle kullanılamamıştı. 1990’lı yıllarda başlayan inşaat süreci, projeyi yürüten firmanın iflasıyla durma noktasına gelmişti. Bu tarihten sonra ‘çukur’ olarak anılan alan, yıllarca kentin merkezinde boş kalmıştı. 2013 yılında TMSF’ye devredilen arazi üzerinde anlaşma sağlanamaması, sorunu bugüne kadar taşımıştı.

Yeni bir yaşam alanı hedefi

Yapılacak anlaşmalar ve plan değişiklikleriyle Basmane Çukuru’na ticaret, turizm ve kültür odaklı bir yaşam alanı kazandırılacak. Kültürpark ile bütünleşecek şekilde kente değer katacak bir yapılaşma öngörülüyor. Bu projeyle İzmir’in önemli bir alanı, işlevsel ve estetik bir kimlikle yeniden hayata geçirileceği aktarıldı.