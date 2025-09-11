İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümünde Menderes ilçesi, coşku ve dayanışmanın buluştuğu özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Geleneksel Sünnet Şöleni ile çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Gelenekle Dayanışma Bir Arada

Toplumsal yardımlaşmayı ön plana çıkaran dernek, ilçedeki imkânı kısıtlı ailelerin çocuklarının sünnetini organize ederken, etkinliği büyük bir şölene dönüştürdü. Böylece hem çocuklar özel bir günü yaşadı hem de toplumda dayanışmanın örnekleri pekiştirildi.

Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Cem Kesici, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Seçgin Çetin ile siyasi temsilciler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş şölende bir araya geldi.

Bayraklarla Başlayan Coşku, Mehteranla Zirveye Ulaştı

Etkinlik, Bayrak Parkı’ndan başlayan yürüyüş ve araç konvoyu ile başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla korteje katılan vatandaşlar, İzmir’in kurtuluş coşkusunu ve sünnet şöleninin heyecanını doyasıya yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sahneye çıkan mehteran takımı, marşlarıyla coşkuyu doruğa çıkardı. Ardından konvoy, etkinlik alanı olan Rüya Nefes Kır Düğün Salonu’na ulaştı. Burada halk oyunları, şiir dinletileri ve müzik performanslarıyla çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklara Sürpriz Hediye: Nutuk

Cumaovalılar Derneği, Menderes Belediyesi ve Menderes Ülkü Ocakları iş birliğiyle sünnet olan çocuklara hediyeler dağıtıldı. Etkinliğin en anlamlı sürprizlerinden biri ise Gamze Karabel tarafından gerçekleştirildi. Karabel, çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye ederek hem eğlenceye hem de eğitime katkı sağladı.

Anı Defteri: Hatıralar Geleceğe Taşınıyor

Şölende girişte yer alan anı defteri, katılımcıların günün duygularını ve anılarını yazmalarına olanak sundu. Dernek Başkanı Aşkın Çetin Özdiler, deftere yazdığı mesajla organizasyonun önemini şöyle vurguladı:

"Bugün cumaovasında sadece çocuklar değil, hatıralar da sünnet oldu. Gelenekle geleceğin ele ele verdiği bu özel günde, kalemlerimiz tarihe not düştü. Her sayfası bir gülümseme, her cümlesi bir dua, her satırı bir umut taşıyor."

Gelecek Yıllara Taşınacak Gelenek

Gece boyunca süren etkinlik, çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu ile sona erdi. Cumaovalılar Derneği, bu organizasyonu sadece bir sünnet töreni olarak değil, geçmişle geleceği birleştiren kültürel bir köprü olarak tanımladı. Dernek yetkilileri, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve Menderes’te bir gelenek haline geleceğini belirtti.