İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı için hazırlıklar tamamlandı. 9 Eylül Pazartesi günü, sabah saatlerinden gece yarısına kadar sürecek etkinliklerle kent büyük bir coşkuya ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği program, resmi törenler, gösteriler ve konserlerle İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Zafer Yürüyüşü Basmane’den başlayacak

Kutlamalar sabah saat 09.00’da Basmane Meydanı’ndan başlayacak olan Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. İzmirliler, ellerinde dev Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, ardından Hükümet Konağı önünde bayrak töreni gerçekleştirilecek.

Saat 10.30’da düzenlenecek temsili kurtuluş töreninde süvari birlikleri İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu canlandıracak. Törende, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, süvari birlik komutanına Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı teslim ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da plaket takdim edecek.

Türk Yıldızları ve Solo Türk gökyüzünü renklendirecek

Resmi törenlerin ardından saat 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda halk oyunları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Performansı izlenebilecek.

Kutlamaların en görkemli bölümü ise akşam saatlerinde gerçekleşecek. Saat 18.10’da Türk Yıldızları, 18.45’te ise Solo Türk, Gündoğdu Meydanı semalarında nefes kesen gösteriler sunacak.

350 metrelik Türk bayrağı ile fener alayı

Saat 20.15’te başlayacak fener alayı yürüyüşünde, İzmirliler 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Yürüyüş sırasında Cumhuriyet Meydanı trafik yolu üzerinde hilal şeklinde bir koreografi oluşturulacak.

Mor ve Ötesi’nden kurtuluş günü konseri

94. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yılki kapanışını 9 Eylül kutlamalarıyla aynı gün yapacak. Saat 20.00’de DJ Ersin Show sahne alırken, 21.15’te ünlü rock grubu Mor ve Ötesi Çim Konserleri kapsamında sahneye çıkarak kurtuluş coşkusunu doruğa taşıyacak.

Söyleşi ve sergi ile tarih bilinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), saat 18.00’de “Kent Belleğinde 9 Eylül” söyleşisine ev sahipliği yapacak.

Söyleşide, Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert konuşmacı olarak yer alırken, APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı moderatörlüğü üstlenecek. Programda, İzmir’in kurtuluş süreci ve 9 Eylül’ün kent belleğindeki önemi ele alınacak.

Ayrıca Adnan Menderes Havalimanı TAV Sanat Galerisi’nde “İzmir’in Kurtuluş Bayramı Sergisi” ziyaretçilere kapılarını açacak.

9 Eylül Yarı Maratonu 21 Eylül’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş kutlamaları kapsamında 13. Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonunu düzenleyecek. 21 Eylül Pazar günü saat 07.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak olan 21 kilometrelik koşu, İnciraltı Spor Tesisi’nin doğal dönüş noktasından sonra yeniden Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

İzmir, 9 Eylül’de hem karada hem havada hem de sahnede düzenlenecek etkinliklerle bir kez daha kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayacak.