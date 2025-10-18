İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından “dünyanın en iyi turizm köyü” seçildi. İstanbul’a yaklaşık 545 kilometre uzaklıkta bulunan köy, kültürel mirasını koruyan yapısı, sürdürülebilir turizm anlayışı ve toplumsal dayanışmasıyla dikkat çekiyor.

UNWTO’dan Barbaros Köyü’ne uluslararası ödül

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) her yıl düzenlediği “Best Tourism Villages” programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Barbaros Köyü sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla öne çıktı.

Köy, çevreye ve kültürel değerlere duyduğu saygı, yerel üretimi destekleyen yaklaşımı ve doğal dokusunu koruma çabasıyla dikkat çekti.

Zeytinyağı, el sanatı ve taş evleriyle biliniyor

Urla’nın tarih kokan köylerinden Barbaros, özellikle el yapımı oyuncaklar, zeytinyağı üretimi ve taş mimarisiyle tanınıyor. Her yıl düzenlenen “Oyun ve Oyuncak Festivali” ise köyün simgesi haline gelmiş durumda. Bu etkinlik, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirirken, yerel halkın üretim kültürünü de yaşatıyor.

Sürdürülebilir turizmin örnek köyü

UNWTO tarafından verilen bu unvan, Barbaros Köyü’nün yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da tanınırlığını artırıyor. Kuruluş, köyün çevreye duyarlı politikaları ve toplumsal dayanışma örnekleriyle “iyi uygulama modeli” olarak değerlendirildiğini açıkladı.