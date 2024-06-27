İzmir’in Ödemiş Belediyesi, 100 beden işçisi alımı yapacağını İŞKUR üzerinden duyurdu. Geçici olarak istihdam edilecek personel için başvurular 28 Haziran 2024’te başlayacak ve 30 Haziran 2024’e kadar devam edecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Ödemiş Belediyesi’nin personel alımı için belirlediği başvuru şartları şöyle:

Ödemiş ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?

Başvuru süreci, 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını şahsen veya posta yoluyla belirtilen adrese yapabilirler.

Başvuru Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 14 Ödemiş

Başvuru Mail Adresi: [email protected]

İrtibat Telefonu: 0232 544 90 97

Başvuru için gerekli belgeler

Başvuruda bulunmak isteyen adayların hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

Dilekçe

Kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Diploma

Sabıka kaydı

Ödemiş Belediyesi’nin personel alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuruların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğinden, adayların belgelerini hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları önem arz ediyor.