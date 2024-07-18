Türkiye’nin orkinos yetiştiriciliğindeki başarısı, İzmir’deki çiftlikler aracılığıyla dünyaya yayılıyor. İzmir, orkinos yetiştiriciliğinde ülkemizin en önemli merkezi konumunda bulunuyor. Burada yetiştirilen orkinoslar, başta Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Avlanmadan pazara uzanan süreç

İzmir Karaburun açıklarındaki 6 orkinos çiftliğinde, uluslararası sulardan avlanarak getirilen orkinoslar, yaklaşık 40-45 günlük yolculuk sonrasında çiftliklere taşınıyor. Bu süreçte orkinoslar, pazar boyuna gelene kadar ağ kafeslerde semirtiliyor. Transfer işlemleri ve hasat süreçleri İzmir İl Müdürlüğü nezaretinde ve teknik personelce gerçekleştiriliyor. Bu çiftliklerin toplam yıllık üretim kapasitesi 6.340 ton olarak belirtiliyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü’nden destek

Orkinos yetiştiriciliği sürecine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de katıldı. Şahin’e, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent Canatan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim ve ilgili teknik personel eşlik etti. Bu başarılı süreç, İzmir’in dünya orkinos piyasasında önemli bir aktör haline gelmesine katkı sağlıyor. İzmir’deki orkinos çiftlikleri, kalite ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle Türkiye’yi gururla temsil ediyor.

Uluslararası düzenlemeler ve Türkiye’nin payı

Orkinos avcılığı, Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından yıllık kotalar, boy, zaman ve alan yasakları gibi koruma tedbirleriyle düzenleniyor. Türkiye, ICCAT’a üye 50 ülke arasında yer alıyor ve genel avcılık kotasında %6.41 oranında paya sahip. 2023-2024-2025 yılları için avcılık kota tahsis talebinde bulunan balıkçı gemileri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan kura sonucu belirlenmiş ve uygun görülen başvurular Bakanlık internet sitesinde yayınlanmıştır.

Avlanma dönemi ve gözlem süreci

Belirlenen balıkçı gemileri, 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında ICCAT gözlemcisi eşliğinde Akdeniz’de (Kıbrıs, Malta, Cezayir, Tunus, Suriye açıklarında) avlanıyor. Bu dönemde gerçekleştirilen avlanma, uluslararası standartlara uygun şekilde yapılıyor ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınıyor.