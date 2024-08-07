İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların parklardan konforlu ve güvenli bir şekilde faydalanabilmesi için bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmalar kapsamında, çocuk oyun alanlarında ve koşu yollarında kauçuk zemin, spor alanlarında ise akrilik zemin yenileme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda, 11 ilçede toplam 30 parkta zemin yenileme çalışması tamamlandı ve yenileme işlemleri tüm hızıyla devam edecek.

Ekiplerin yoğun mesai harcıyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü Selçuk Korkmaz, çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatları doğrultusunda İzmir genelinde zemin yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş yollarında zemin yenileme işlemleri devam ediyor. Başkanımız göreve geldikten sonraki 3 aylık dönemde 11 ilçede toplam 10 bin 500 metrekare zemin yenilemesi yaptık. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ise yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda yenileme çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.

Muhtarların talepleri değerlendiriliyor

Korkmaz, “Çalışma planlarımızı genellikle vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda belirliyoruz. HİM ve CİMER üzerinden gelen talepleri değerlendiriyor, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi olarak İzmirlilerin hizmetindeyiz ve daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eksiklikler bir bir gideriliyor

Ekipler, zemin yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, parkların eksiklerini tespit edip onarım işlemleri de gerçekleştiriyor. Zarar gören oyun grupları ve spor ekipmanlarının tamir ve yenileme işlemleri hızla tamamlanıyor. Yerinde tamir edilebilecek materyaller onarılırken, kullanılamaz hale gelen ekipmanlar ise yenileniyor.