İzmir’de, Ege Denizi kıyısında veya çam ormanları arasında birçok kamp alanı hizmet veriyor. Kendi çadırını kurabileceğin veya çadır kiralayabileceğin bu kamp alanlarında internet, elektrik, su ve duş gibi birçok olanak sunuluyor. Kalabalıklardan uzakta, denizin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için İzmir kamp alanları son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

1. Hipo Kamp: İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde doğa ile iç içe bir tatil

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Hipo Kamp, doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunuyor. Menderes Nehri'ne yakın konumda bulunan kamp alanı, çevresindeki doğal güzelliklerle tatilcileri kendine çekiyor. Kamp alanında çadır kurabilir, çadır kiralayabilir veya karavanınla konaklayabilirsin. Hipo Kamp, duş, tuvalet, ortak kullanım mutfak alanı ve market gibi olanaklar sunarak konforlu bir kamp deneyimi sağlıyor. Denizin ve doğanın tadını çıkarırken, bölgede yapılabilecek doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve nehirde kano gibi aktivitelerle dolu dolu zaman geçirebilirsin.

Giriş ücreti

Kişi başı Yetişkin/gün: 425 TL

Çocuk (03-12) 212 TL

Çadır (5m2'ye kadar) 280

Çadır (5m2 üzeri) 375

Karavan/Motokaravan 510 TL

Araç üzeri çadır 410 TL.

2. Karagöl Orman Kampı: İzmir’in doğal cenneti

İzmir’in büyüleyici Karagöl kıyısında yer alan Karagöl Orman Kampı, huzurlu bir atmosferde şehrin stresinden uzaklaşmak için ideal bir ortam sunuyor. Doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bu kamp alanında, Karagöl’ün temiz sularında yüzebilir, olta balıkçılığı yapabilir veya Karagöl Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşleriyle gölün en güzel manzaralarını keşfedebilirsin.

Karagöl Orman Kampı, duş, tuvalet, elektrik ve ortak kullanım mutfak gibi olanaklar sunarak konforlu bir konaklama imkanı sağlıyor. Ayrıca özel alanlarda mangal yapabilir ve çocuklu aileler için sunulan oyun alanlarında keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Giriş ücreti

Çadır yeri 4 kişilik günlük: 150 TL

Karavan/Moto-Karavan yeri günlük: 225 TL

Çadır ve karavan kamp yerinde kullanılacak elektrik su ücreti: 20 TL ile 30 TL arası.

3. Deniz Çadır Kampı: Ege Denizi’nin berrak sularında huzurlu bir kaçış

Ege Denizi'nin berrak sularının kıyısında yer alan Deniz Çadır Kampı, şehrin popüler kamp alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Çam ağaçlarının gölgesinde dinlenebileceğin ve tertemiz sularda yüzebileceğin bu kamp alanında hem çadır kurabilir hem de karavan parkından faydalanabilirsin.

Deniz Çadır Kampı, otantik ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor ve misafirlerine internet, duş, tuvalet, aydınlatma, elektrik ve otopark gibi geniş olanaklar sunuyor. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için İzmir’e yakın konumda mükemmel bir kaçış noktası.

Giriş Ücretleri:

Temmuz 2024: Kişi başı 550 TL

Ağustos 2024: Kişi başı 600 TL

4. Eos Kamping – Dikili

Dikili’ye bağlı Denizköy’de sahil kenarında hizmet veren Eos Kamping, hem günübirlik deniz keyfi hem de kamp tatilleri için ideal bir destinasyon. Zeytin ve meyve ağaçları arasında çadırını kurabileceğin bu kamp alanı, zengin olanakları ve bisiklet dostu yapısıyla dikkat çekiyor.

Eos Kamping’de bisiklet gezilerine katılarak Dikili’nin büyüleyici güzelliklerini keşfedebilir, evcil hayvanlarınla rahatça konaklayabilirsin. Kamp alanında organik ürünlerle hazırlanan kahvaltılarla güne başlayabilir ve temel ihtiyaçlarını çevredeki küçük işletmelerden temin edebilirsin.

Giriş Ücretleri:

Yetişkin: Gecelik 600 TL

Öğrenci: Gecelik 350 TL

Günübirlik: Kişi başı 300 TL

5. Dereköy Kamp Alanı: İzmir’e yakın sessiz bir kaçış

İzmir’e yakın bir konumda, sessiz Deregöl kıyısında hizmet veren Dereköy Kamp Alanı, doğa tutkunları ve macera sevenler için ideal bir kaçış noktası sunuyor. Çam ve meşe ağaçlarının gölgesinde dinlenebilir, berrak göl sularında yüzerek serinleyebilir ve doğa yürüyüşleri, bisiklet turları veya dere kenarında piknik gibi çeşitli etkinliklerle vakit geçirebilirsin.

Kamp alanında temel ihtiyaçlar için temiz su, duş, tuvalet alanları, güvenlik ve elektrik gibi olanaklar bulunuyor. Dereköy Kamp Alanı, huzurlu ve keyifli bir doğa tatili için mükemmel bir seçenektir.

Giriş Ücreti:

Ücretsiz