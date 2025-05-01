İzmir Aşkına Derneği tarafından sahnelenen “İzmir’in Rüyası” adlı müzikal, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) ilk kez seyirci karşısına çıktı. Müzikal, İzmir’in 8500 yıllık tarihini mizahi bir yaklaşımla sahneye taşıyor.

İzmir’in ilk müzikal komedisi

Yazarlığını ve yönetmenliğini Barış Kınav’ın üstlendiği oyun, İzmir’e bir müze kazandırmak isteyen bir belediye başkanının mimar İzmir Hanım’la yaptığı tartışmayla başlıyor. Mimarın rüyasında kentin tarihsel yolculuğuna tanıklık ettiği oyun; dans, kostüm ve mizah unsurlarıyla dikkat çekiyor.

“Tarihin çok renkliliğini sahneye taşıyoruz”

İzmir Aşkına Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Güleç, “Bu oyunumuzda İzmir’in tarihsel çok çeşitliliğini komediyle süsleyerek anlatıyoruz. İzleyicinin beklentisi çok yükseldi, bu bizim için büyük sorumluluk” dedi.

120 kişilik ekipten oluşan kadronun haftada iki gece çalıştığını belirten Güleç, oyunun farklı ilçelerde sahneleneceğini belirtti. Oyunun Güzelbahçe (14 Mayıs) ve Bornova (26 Mayıs) gösterimleri de planlandı.

Sosyal sorumluluk sahneye taşındı

Müzikal yalnızca sanatsal bir üretim değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak da öne çıkıyor. İlk oyundan elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlandı. Ayrıca, Urla’da bir okulun boyanması için düzenlenen kampanya kapsamında yapılacak gösterimden elde edilecek gelir bu amaca yönlendirilecek.