İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Uzbaş Arboretum, bitki yetiştiriciliği konusunda uzmanlaşmış bir cennet. 1996 yılında 2000 dönümlük arazi üzerinde kurulan arboretum, bitki severlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Avrupa'nın en büyük palmiye üretim çiftliği olma özelliğine sahip bu yer, ziyaretçilerine muhteşem manzaralar ve doğa ile iç içe bir gün vaat ediyor.

Zengin bitki çeşitliliği ve seralar

Uzbaş Arboretum'da 52 farklı türde 250 binden fazla palmiye ve Akdeniz palmiyesi yetiştiriliyor. 7000 metrekarelik serasında dünyanın dört bir yanından getirilen özel cins bitkiler de bulunuyor. Bu çeşitlilik, doğa meraklıları ve botanikçilere geniş bir gözlem ve öğrenme alanı sunuyor.

Fotoğraf tutkunları için eşsiz bir mekan

Adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi olan Uzbaş Arboretum, ziyaretçilerine doğal güzelliklerin tadını çıkarma ve harika fotoğraflar çekme fırsatı sunuyor. Yeşil turizme katkı sağlayan arboretum, özellikle fotoğraf çekimlerine meraklı olanlar için vazgeçilmez bir destinasyon.

Ziyaret bilgileri ve ücretler

Uzbaş Arboretum'a giriş ücretlidir. Tam bilet fiyatı 80 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 50 TL'dir. Ayrıca golf araçları ile yapılan premium turlar da mevcuttur. Bu turlar için tam bilet 200 TL, öğrenci bileti ise 140 TL olarak belirlenmiştir. Ziyaret saatleri ise 10:00 ile 17:30 arasındadır.

Ulaşım bilgileri

Uzbaş Arboretum, İzmir'in Urla ilçesinde Kuşçular mevkiinde bulunmaktadır. Bu doğa harikası mekana ulaşım oldukça kolay olup, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir konumda yer almaktadır.