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Görüntülerde, Selçuk'tan başlayan şiddetli rüzgarın da etkisiyle Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen yaklaşık 350 hektarlık alan ile yangının yaklaştığı Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi yer aldı.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle bugün kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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