İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Lunapark'ın kapatılacağını açıklamasının ardından İzmirliler, bu karara tepki gösterdi. Kentin bu tarihi eğlence merkezi için vatandaşlar kapanmaması yönünde çağrıda bulundu.

Lunapark çocukların ve gençlerin gözdesi

Yıllardır hizmet veren ve özellikle çocuklar ile gençlerin vazgeçilmez mekânlarından biri olan İzmir Lunapark'ın kapatılma kararı, büyük bir üzüntü yarattı. İzmirliler, Lunapark'ın 7'den 70'e herkes için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

İzmirlilerin anıları canlı kalmalı

İzmir ve Ege Bölgesi'nde binlerce insanın anılarına ev sahipliği yapan bu mekânın korunması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, Lunapark'ın kapatılmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Vatandaşlar ne diyor?

Selman As (Öğrenci)

"Lunapark, İzmir için çok önemli bir yer. Herkesin eğlenebildiği bir mekân. Kapatılmasını istemiyorum."

Murat Ünal (Teknisyen)

"Burası İzmir için önemli bir buluşma noktası. Her yaştan İzmirlilerin ailecek gelinebileceği bir yer. Çevredeki esnaf da faydalanıyor. Kapatılmamalı."

Zehra Ünal

"Fuar alanı, doğayla iç içe stres atabileceğimiz nadir yerlerden biri. Lunapark, sosyal ve kültürel açıdan da önemli. Özellikle çocuklu aileler için vazgeçilmez."

Yusuf Kalkan (Öğrenci)

"Yıllardır insanları mutlu eden Lunapark'ın kapanmasını doğru bulmuyorum. Burası güvenli ve hoşça vakit geçirilebilecek bir yer."

Buse Çilenk (Öğrenci)

"İzmir Lunapark, insanların eğlenebileceği ve yeşil ortamın tadını çıkarabileceği bir buluşma noktası. Çevre illerden de insanlar geliyor. Kapatılmamalı."