İzmir’de kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri hızla azalıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, mevcut kullanım oranlarının devam etmesi halinde kentin 16 Kasım 2025’te sıfır suya ulaşabileceğini söyledi.

Barajlardaki kritik düşüş

MSKÜ Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, İzmir’de barajlardaki suyun alarm seviyesine geldiğini açıkladı.

Özçelik, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İzmir sıfır suya adım adım yaklaşıyor. Barajlarımızda şu an yaklaşık 16,1 milyon metreküp su kaldı. Kullanım oranlarını dikkate aldığımızda kentin 16 Kasım 2025’te sıfır suya erişeceğini öngörüyoruz. Ancak bu tarih 15 Ekim ile 19 Aralık arasında değişkenlik gösterebilir.” Başkan Kınay’dan zabıta teşkilatı’nın 199. yılına özel kutlama İçeriği Görüntüle

Yer altı suyu kritik önemde

İzmir’de günlük 500 bin metreküp civarında su kullanıldığını belirten Özçelik, bu ihtiyacın üçte ikisinin Manisa’dan gelen yer altı sularıyla karşılandığını söyledi.

“Kuraklık devam eder, yağışlar azalırsa yer altı sularındaki azalma da hızlanacaktır. Yer altı su tablasının düşmemesi için aşırı kullanımın mutlaka önlenmesi gerekiyor.”

Kesintiler tüketimi azalttı

Özçelik, su kesintilerinin baraj kullanımını doğrudan etkilediğini de vurguladı:

Kesinti öncesi su kullanımı: 490 bin m³

Kesinti sonrası su kullanımı: 160 bin m³

Bu durumun yer altı sularının etkin kullanımını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.