Şehri yağışlardan kaynaklanan taşkınlardan korumayı amaçlayan projenin Buca ayağı kapsamında, 1 Temmuz tarihinden itibaren Özmen Caddesi’nde çalışmalar başlayacak. Bu kapsamda, cadde taşıt trafiğine kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. Üç etap halinde yürütülecek olan bu çalışmaların Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Özmen caddesi trafiğe kapatılacak

Proje kapsamında, İZSU ekipleri Çevik Bir Meydanı’ndan başlayarak Özmen Caddesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik ana toplayıcı yağmur suyu menfezi ve atık su kolektör hatlarının yapımına başlayacak. Çalışmalar süresince Özmen Caddesi trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bu sürede sadece meskenlerde ikamet eden veya acil durum araçlarının geçişine izin verilecek. Ayrıca, alternatif güzergah olarak kullanılacak olan 223 ve 221 sokaklarda, Üçkuyular Meydanı’na gidiş yönünde duraklama ve park etme yasağı uygulanacak.

Alternatif Yol Güzergahları:

255 - 256/3 Sokaklar arası

256/3 - 232 Sokaklar arası

232 Sokak ile Üçkuyular Meydanı arası

255, 256/3 ve 232 sokaklarda çalışmalar süresince çift taraflı “Duraklama ve Park Etme Yasağı” uygulanacak.

Buca’nın tarihi altyapı yatırımı

İZSU, Buca’da 16 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma ve 10 kilometrelik atık su hattı imalatı için 230 milyon liralık yatırım yaptı. Bu kapsamda, şimdiye kadar 10,8 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma hattı ve 6 kilometrelik atık su hattı tamamlandı. Ayrıca, Kozağaç Deresi’nin taşkın debisini karşılayacak dere ıslah çalışması da başarıyla tamamlandı. Bu projeler, Buca’nın aşırı yağışlara karşı direncini artırmasının yanı sıra yağmur sularının Körfez’e kirlenmeden ulaşmasını sağlayacak.