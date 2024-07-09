İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ın kalbinde yer alan ve yıkılma riski taşıyan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı kamulaştırma kararı aldı. Yaklaşık bir asırlık tarihe sahip olan bu önemli ticaret merkezi, restore edilerek İzmir'e kazandırılacak.

Büyük Kardiçalı Han için kamulaştırma kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında, riskli yapı olarak belirlenen tarihi Büyük Kardiçalı Han’ın kamulaştırılması ve restore edilerek hizmete açılması kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu tarihi binanın kurtarılması, kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilecek.

"Çok özel bir bina"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyük Kardiçalı Han’ın İzmir'in sembol yapılarından biri olduğunu belirterek, "Bina çok özel ve değerli bir bina. Sahip çıkmamız lazım. Gözümüzün önünde bina dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için bir irade ortaya koyuyoruz" dedi. Tugay, binanın korunması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması gerektiğini vurguladı.

"Gözümüzün önünde bina dağılacak"

Başkan Tugay, binanın ilgisizlik nedeniyle kötü hale gelme riski taşıdığını ifade ederek, "Bu binayla ilgili ciddi bir teklifi olan varsa ortaya çıkar. İlla belediye alsın diye bir şart yok. Ancak, bina ilgisiz kalacak ve gözümüzün önünde dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için kararlı bir duruş sergiliyoruz" dedi. Tugay, kamunun yararının ön planda olduğunu ve hiçbir rant hesabının olmadığını belirtti.

96 yıllık ticaret merkezi

1928 yılında İzmir'in ilk tütün tüccarlarından Kardiçalı İbrahim tarafından yaptırılan Büyük Kardiçalı Han, Türkiye'deki betonarme yapıların ilk örneklerindendir. 2019'daki yangın ve 2020 İzmir depreminde zarar gören bu tarihi yapı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden İzmir'e kazandırılacak.