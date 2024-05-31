İzmir'de, 1928 yılında inşa edilen ve 1 milyar 130 milyon TL değerindeki Büyük Kardiçalı Han, hırsızların hedefi oldu. Boşaltılan hanın güvenliği için geçici bir duvar örülmüş olsa da, hırsızlar balyozlarla duvarı kırarak içeri girdi ve binayı yağmaladı.

Tarihi Değer ve Satış Süreci

Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan Büyük Kardiçalı Han, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. Ancak, bu tarihi yapı, hırsızların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hanın 40 hissedarı bulunuyor ve 35 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL) bir değerle satışa sunulmuştu.