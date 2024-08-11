İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale'nin eteklerinde, İzmir Körfezi'ni adeta kucaklayan Smyrna Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 20 bin kişilik kapasitesiyle dikkat çeken bu antik tiyatro, tamamlandığında İzmir'in Efes Antik Kenti'nden sonra ikinci büyük kültürel mirası olma yolunda ilerliyor. Prof. Dr. Akın Ersoy başkanlığındaki ekip, bu değerli alanı gün yüzüne çıkarma çalışmalarına 2016 yılında başlamıştı ve şimdi yeniden büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'in tarihi değerine değer katacak

MÖ 2. yüzyılda inşa edilen Smyrna Tiyatrosu'nun kazı çalışmaları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına Prof. Dr. Akın Ersoy liderliğinde yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği bu çalışmalar, tarih ve kültür meraklılarının heyecanını artırıyor. Kazı ekibi, tiyatronun sahne binası, oturma basamakları ve diğer önemli bölümlerini titizlikle gün yüzüne çıkarırken, bu antik yapının Efes Tiyatrosu'yla eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Antik tiyatro gezi rotasında öne çıkacak

Prof. Dr. Ersoy, Smyrna Tiyatrosu'nun İzmir için bir şans olduğunu ve bu tiyatronun kentin turizm potansiyelini artıracağını ifade ediyor. Smyrna Tiyatrosu'nun, İzmir'in Efes ile birlikte ikinci büyük antik tiyatrosu olacağını vurgulayan Ersoy, bu tarihi yapının kazı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ersoy, "Bu tiyatro ortaya çıkarıldığında, İzmir’in turistik rotalarında önemli bir durak olacak" diyor.

İzmir için büyük bir fırsat

Ersoy'un ifadesiyle, Smyrna Tiyatrosu’nun kazı çalışmalarının tamamlanması, İzmir’in antik kent kimliğini güçlendirecek. UNESCO listesine girmeyi hedefleyen İzmir'in, bu tiyatro sayesinde kültürel mirasını daha da öne çıkarabileceği düşünülüyor. Antik dönemden günümüze uzanan bu eşsiz yapı, sadece bir tarihi miras değil, aynı zamanda İzmir’in turistik cazibesini artıracak bir fırsat olarak görülüyor.

Tarihe yolculuk başlıyor

Smyrna Tiyatrosu’nda süren kazılar, Efes Antik Kenti kadar büyük bir ilgi görecek mi? İzmir’in ikinci büyük antik tiyatrosu olma yolundaki bu tarihi yapının tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Tiyatro alanı kazıldıkça tarih fışkırıyor, antik dönemin izleri yeniden hayat buluyor. İzmir’in bu tarihi zenginliğini yerinde keşfetmek isteyenler, gelecek yıllarda bu benzersiz mekânda adeta tarihe yolculuk yapacak.