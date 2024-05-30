İzmir’in ilk betonarme karkas yapısı olan ve Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı unvanına sahip Büyük Kardiçalı Han, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Ancak han, hırsızlar tarafından tekrar hedef alındı. Geçici önlem olarak tuğlalardan yapılan duvarı yıkan hırsızlar, içeri girerek talan etti.

Hanın 40 hissedarı bulunuyor ve 35 milyon dolarlık satış fiyatıyla piyasada yer alıyordu. Ancak hırsızlar, binaya balyozlarla girdikten sonra içeride bulunan bazı eşyaları çaldı. Hanın içerisinde açık bırakılan delik ise sadece tahta bir kapı ile örtülerek güvenlik önlemi alınmış gibi gösterildi.

Tarihi Kardiçalı Han, boşaltılmadan önce kent ticaretine yıllarca ev sahipliği yapmış ve 40’ın üzerinde iş yerine hizmet vermişti. Ancak şimdi, hırsızlar tarafından tehdit altında olan hanın geleceği belirsizliğini koruyor.