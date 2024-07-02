İzmir’in köklü semtlerinden Basmane’de, 96 yıldan bugüne hizmet veren Mehmet Helvacı Oğulları, helvanın tarih kokan lezzetini günümüze taşıyor. İhsan Helvacı’nın babası Mehmet ve amcası İbrahim Helvacı tarafından 1928 yılında kurulan bu işletme, yılların eskitemediği tatlarıyla müşteri çekmeye devam ediyor.

Mehmet Helvacı Oğulları’nın hikâyesi, 1928 yılında Mehmet ve İbrahim Helvacı kardeşlerin Basmane’de, Anafartalar Caddesi üzerinde küçük bir dükkân açmasıyla başlıyor. Üç kuşaktan beri aynı titizlikle sürdürülen bu iş, bugün İhsan Helvacı tarafından devam ettiriliyor.

İhsan Helvacı, babası ve amcasından aldığı mirası, büyük bir özveriyle sürdürüyor ve Basmane’nin simgelerinden biri hâline gelen dükkanında aynı lezzeti sunmaya devam ediyor.

Zamanın eskitemediği tat

Mehmet Helvacı Oğulları’nın en büyük sırrı, yıllardır değişmeyen tariflerinde saklı. İhsan Helvacı, “Bizim helvalarımızın lezzeti, dedelerimizin tariflerinden geliyor. Aynı malzemeleri, aynı özenle kullanarak üretim yapıyoruz. Geleneklerimize sadık kalarak, müşterilerimize en kaliteli helvayı sunmaya çalışıyoruz” diyor.

Müşteriler geçmişte yolculuğa çıkıyor

Mehmet Helvacı Oğulları, sadece lezzetli helvalarıyla değil, aynı zamanda nostaljik atmosferiyle de dikkat çekiyor. Dükkânın duvarlarını süsleyen eski fotoğraflar, Basmane’nin tarihi dokusunu yansıtan detaylar, müşterilere adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor. “Bize gelen müşterilerimiz, sadece helva almıyorlar; aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan bu mekânda, çocukluk anılarına da geri dönüyorlar” diyor İhsan Helvacı.

Gelecek nesillere aktarılan miras

İhsan Helvacı, bu geleneği geleceğe taşımakta kararlı. Kendi çocuklarına da helvacılığı öğretmeyi planlayan İhsan Bey, “Bu bizim aile mirasımız. Gelecek nesillere de aynı özenle aktarılmasını istiyorum. Babam ve amcamın kurduğu bu işi, çocuklarımın da aynı tutkuyla sürdürmesini arzu ediyorum” diyerek duygularını ifade ediyor.

96 yıldan beri İzmir’in Basmane semtinde hizmet veren Mehmet Helvacı Oğulları, helva yapımındaki ustalığını ve aile geleneğini bugün de sürdürüyor. Hem lezzetleri hem de tarihi dokusuyla, İzmir’in en özel mekanlarından biri olmayı başaran bu işletme, ziyaretçilerini geçmişte tatlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Fotoğraflar: AA