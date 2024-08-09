Buca Belediyesi, ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Buca Bardacığı’nı tanıtmak amacıyla 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Gölet Rekreasyon Alanı’nda geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyecek. İzmir’in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip olan Buca, bu değerli meyveyi daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Etkinlikte, üretici ile tüketiciyi buluşturarak katılımcılara eşsiz Buca Bardacığı’nın tadına varma imkânı sunulacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinliğe tüm İzmirlileri davet ederek, "Bardacık, Buca’mızın bereketli topraklarında yetişen, geçmişi onlarca yıl öncesine dayanan bir tarım ürünüdür. Bu kıymetli meyve, hem lezzetiyle hem de sağlığa olan faydalarıyla büyük ilgi görmektedir. Bizler, Buca Belediyesi olarak, bu değerin farkındayız ve Buca Bardacığı’nı hak ettiği yere taşımak için çalışacağız" dedi.