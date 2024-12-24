İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem altyapısını güçlendirme yolunda önemli bir adım daha attı. 22 elektrikli tramvay aracının alım sözleşmesi imzalanarak, İzmir’deki tramvay filosu büyüdü. Yeni araçlarla birlikte tramvay aracı sayısı 60’a çıkacak.

Başkan Tugay'dan konforlu ulaşım vurgusu: "Şehir ihtiyacını karşılıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 3 milyar 960 milyon liralık sözleşmenin imza töreninde yaptığı açıklamada, ulaşım yatırımlarının hızla sürdüğünü ve yeni tramvayların şehre önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. “Bu önemli alım, İzmir’in ulaşım sistemini daha konforlu hale getirecek” dedi.

Yerli üretimle sağlanacak 22 elektrikli tramvay ve yedek parçalar

Yeni alınacak tramvaylar, Bozankaya Otomotiv Makine İmalat AŞ tarafından üretilecek ve yüzde 60 yerlilik oranı sağlanacak. 32,5 metre uzunluğunda olacak tramvaylar, her bir seferde 280 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Üretim süreci 26 ay sürecek ve araçlar belirli bir takvimle teslim edilecek.

Finansman ve yeşil finansman desteğiyle çevre dostu projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ING Almanya ile 'yeşil finansman' anlaşması imzalayarak çevre dostu projeler için gerekli finansmanı sağladı. Geçmişte birlikte çalıştıkları ING ile yapılan bu anlaşma, doğa dostu projelere büyük katkı sağlayacak.

İzmir'deki tramvay hatları 33,6 kilometreye ulaştı

İzmir’in tramvay hatları, 2017’de Karşıyaka ve 2018’de Konak hatlarının devreye girmesiyle büyümeye başladı. Çiğli Tramvayı ile birlikte tramvay hatlarının toplam uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşmış oldu. Bu gelişmelerle İzmir, toplu taşıma alanında önemli bir adım daha atmış oldu.