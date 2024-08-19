İzmir'in Üçüncü Kent Lokantası Karabağlar'da Açıldı

.İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere erişimini artırmak için hayata geçirdiği Kent Lokantası projesine Karabağlar’da bir yenisini ekledi. Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan bu projeyle, vatandaşlar kaliteli ve ekonomik yemeklere erişim sağlıyor.

Üçüncü şube Karabağlar’da

Karabağlar'daki yeni şube, Kemeraltı Çarşısı ve Çiğli'de açılan ilk iki lokantanın ardından açıldı. Kaymakamlığın karşısında yer alan bu şube, hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek. Dört çeşit yemekten oluşan menüler 50 TL’den sunulacak, bu da vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Lokantalar kent geneline yayılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Grand Plaza AŞ’de görevli gıda mühendisi Ayşe Berfu Yalınsu, Fuar İzmir’de üretilen yemeklerin günlük olarak Kent Lokantaları’na gönderildiğini belirtti. Yalınsu, “Gıda güvenliğini gözeterek menülerimizi 50 TL’ye sunuyoruz. Lezzetli, sağlıklı ve ekonomik gıda temini için çalışıyoruz ve İzmir’in farklı noktalarında lokanta sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan tam not

Karabağlar’da açılan şubeye ilgi büyük. Taksici esnafı Serkan Derin, “Dar gelirli aileler için önemli bir imkan. Herkes gelsin, yemekler çok güzel ve fiyat uygun” diye konuştu. Elif Güner ise, “Belediyemiz sağ olsun. Karnımızı doyurduk, başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır İzmir’de yaşayan Zübeyir Can, projeyi hayata geçiren Başkan Dr. Cemil Tugay’ı tebrik etti. Can, “Bu yemeği dışarıda yemeye kalksak 200-250 TL civarında iken biz burada 50 TL ödüyoruz. Başkanımız sözünü tuttu, teşekkür ederim” dedi.

Hizmet devam edecek

Kent Lokantaları, İzmirlilerin uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeyi kent genelinde yaygınlaştırma planları, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.