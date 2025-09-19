İzmir Defterdarlığı, 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Listede ilk 50’de yer alan mükelleflerden 40’ı isimlerini gizli tutmayı tercih ederken, 18 yıl boyunca aralıksız vergi şampiyonu olan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas bu yıl 12. sıraya geriledi.

Çoğu isim açıklanmadı

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de gelir vergisi rekortmenleri listesine giren birçok mükellef isimlerini paylaşmadı. İzmir Defterdarlığı verilerine göre ilk 50’de yer alan 50 isimden yalnızca 10’u adını açıklamayı kabul etti.

Arkas ilk 100’de de yok

Geçmişte Türkiye’nin ilk 100 vergi rekortmeni listesine de giren Lucien Arkas, bu yıl İzmir listesinde 41 milyon 943 bin TL vergi ile 12’nci sırada yer aldı. Böylece 18 yıl süren kesintisiz liderliği son bulmuş oldu.

Öne çıkan diğer isimler

Listede müteahhit Ahmet Cengiz, 59 milyon TL vergi ile 9’uncu sırada yer aldı. Remzi Cengiz Aras 38 milyon TL vergi ile 17’nci, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener 26 milyon TL vergi ile 30’uncu sırada bulunuyor. Sarper Tütün Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarper 25 milyon TL vergi ile 32’nci sırada yer aldı.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas 22 milyon TL ile 35’inci sırada listede yer alırken, kardeşi Diane Arkas Göçmez bu yıl açıklanan listede bulunmadı.

Kadın vergi rekortmenleri

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci 19 milyon 860 bin TL vergi ile 44’üncü sırada kendine yer buldu. İçecek ve tütün sektöründe faaliyet gösteren İlhan Özer 45’inci, müteahhit Ahmet İşcanlı 49’uncu, Ahmet Güre ise 50’nci sırada listede yer aldı.

İzmir’in Türkiye’deki payı

2024 vergilendirme döneminde İzmir’de 393 bin 19 mükellef yıllık beyanname verdi. 99,1 milyar TL gelir beyanı üzerinden 28,5 milyar TL vergi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelinde 418 milyar TL’yi aşan toplam tahakkukun yüzde 6,83’ü İzmir’den geldi.