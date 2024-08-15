İzmir, modanın kalbi olmaya devam ediyor. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 18. kez modaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ortaklığında İZFAŞ tarafından 19-22 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, Avrupa’nın en büyük moda etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tasarımlar moda trandlerine yön verecek

Bu yıl, "Köklere Dönüş" temasıyla düzenlenen 15. Gelinlik Tasarım Yarışması, genç tasarımcıları sektöre kazandırmayı hedefliyor. Yarışma, geçmişin kültürel mirasını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayarak, geleceğin moda trendlerine yön verecek tasarımlar ortaya çıkaracak.

Yarışma süreci ve başvuru detayları

Yarışmaya başvurular 13 Eylül 2024 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Geçen yıl 84 tasarımcı, toplamda 243 tasarımla yarışmaya katılmıştı. Bu yıl da benzer bir yoğunluk bekleniyor. Ön eleme 27 Eylül'de yapılacak ve finalistler, tasarımlarını profesyonel mentörler eşliğinde geliştirme fırsatı bulacak.

Dereceye girenlere büyük ödüller

Yarışmada birinci olan tasarımcı 75 bin TL para ödülü kazanırken, IF Wedding Fashion İzmir 2025'te Performans Defilesi yapma hakkı da elde edecek. İkinciye 50 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, geçen yılın birincisi Sercan İzci’nin performans defilesi de fuarda izleyicilerle buluşacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, detaylı bilgi ve başvuru şartlarına www.gelinliktasarimyarismasi.com.tr adresinden ulaşabilir.